Добровольцам СВО разрешат лечиться в военных госпиталях по истечению контракта

Депутаты Госдумы планируют внести новый законопроект, призванный уравнять права добровольцев, участвовавших в спецоперации, и кадровых военных в вопросах медицинского обслуживания. Предлагается разрешить добровольцам, после окончания контракта, проходить лечение в специализированных военно-медицинских учреждениях. Соответствующий законопроект есть в распоряжении РИА «Новости».

В настоящее время добровольцы имеют доступ к медицинским учреждениям Минобороны только в период службы. После её завершения бойцам приходится обращаться в обычные гражданские больницы. Однако учитывая специфику ранений, травм и контузий, полученных в боевых условиях, добровольцам часто требуется специализированная помощь, которую могут предоставить именно военные врачи.

Новый проект предлагает предоставить возможность бывшим участникам добровольческих формирований, получившим на СВО «ранения, травмы, контузии или заболевания проходить лечение и обследование в военно-медицинских организациях».