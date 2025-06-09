Добровольцам СВО разрешат лечиться в военных госпиталях по истечению контракта
В ГД внесут закон, разрешающий исключённым добровольцам лечиться в госпиталях
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Депутаты Госдумы планируют внести новый законопроект, призванный уравнять права добровольцев, участвовавших в спецоперации, и кадровых военных в вопросах медицинского обслуживания. Предлагается разрешить добровольцам, после окончания контракта, проходить лечение в специализированных военно-медицинских учреждениях. Соответствующий законопроект есть в распоряжении РИА «Новости».
В настоящее время добровольцы имеют доступ к медицинским учреждениям Минобороны только в период службы. После её завершения бойцам приходится обращаться в обычные гражданские больницы. Однако учитывая специфику ранений, травм и контузий, полученных в боевых условиях, добровольцам часто требуется специализированная помощь, которую могут предоставить именно военные врачи.
Новый проект предлагает предоставить возможность бывшим участникам добровольческих формирований, получившим на СВО «ранения, травмы, контузии или заболевания проходить лечение и обследование в военно-медицинских организациях».
Ранее сообщалось, что с начала 2025 года 175 тысяч контрактников и более 14 тысяч добровольцев прибыли в военные части и добровольческие подразделения. При этом у киевской стороны дела с набором солдат обстоят намного хуже, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Такую информацию он предоставил во время совещания по вопросам доукомплектования армии по контракту.