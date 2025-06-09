Рабочая неделя началась с мощной магнитной бури со всеми вытекающими

В понедельник, 9 июня, Землю накрыла магнитная буря, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. Возмущения начались около 9:00 и продлятся до полудня.

Ожидаемый уровень бури — G1, что соответствует слабой интенсивности. Для сравнения: всего выделяют пять уровней магнитных бурь, где G4 считается очень сильной, а G5 — экстремальной. После 12:00 геомагнитная обстановка стабилизируется, а 10 и 11 июня магнитосфера останется спокойной.