Город в огне: Лос-Анджелес охвачен беспорядками после решения Трампа
Sky News: В центре Лос-Анджелеса вспыхнули беспорядки после ввода Нацгвардии
Обложка © AP/TASS/ Ethan Swope
В Лос-Анджелесе мирные протесты переросли в массовые беспорядки после того, как президент США Дональд Трамп распорядился ввести в город подразделения Национальной гвардии, несмотря на возражения губернатора Калифорнии. Об этом сообщает Sky News. В центре города начались поджоги и столкновения.
Один из участников протестов, размахивая мексиканским флагом, взобрался на горящий автомобиль, в то время как другие бросали в огонь дорожные конусы, били в барабаны и выкрикивали лозунги против иммиграционных властей.
Критики обвиняют Трампа в том, что его решение только усугубило напряжённость и усилило радикальные настроения в толпе. Основная автомагистраль, проходящая через центр города, была перекрыта почти на весь день из-за столкновений между протестующими и полицией. Силовики применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули, в ответ в их сторону летели бутылки и подручные предметы. В городе, по словам телеканала, воцарились хаос и беспорядки.
Ранее около 300 бойцов Нацгвардии были размещены в трёх районах Лос-Анджелеса после серии протестов против миграционной политики администрации Трампа. До этого иммиграционная служба ICE провела масштабный рейд, в ходе которого были задержаны более 40 нелегальных мигрантов. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что происходящее в Лос-Анджелесе — это мятеж.