Город в огне: Лос-Анджелес охвачен беспорядками после решения Трампа

В Лос-Анджелесе мирные протесты переросли в массовые беспорядки после того, как президент США Дональд Трамп распорядился ввести в город подразделения Национальной гвардии, несмотря на возражения губернатора Калифорнии. Об этом сообщает Sky News. В центре города начались поджоги и столкновения.

Один из участников протестов, размахивая мексиканским флагом, взобрался на горящий автомобиль, в то время как другие бросали в огонь дорожные конусы, били в барабаны и выкрикивали лозунги против иммиграционных властей.

Критики обвиняют Трампа в том, что его решение только усугубило напряжённость и усилило радикальные настроения в толпе. Основная автомагистраль, проходящая через центр города, была перекрыта почти на весь день из-за столкновений между протестующими и полицией. Силовики применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули, в ответ в их сторону летели бутылки и подручные предметы. В городе, по словам телеканала, воцарились хаос и беспорядки.