Хинштейн уточнил число пострадавших от удара HIMARS по ДК в Рыльске и показал фото последствий

В результате удара ВСУ по дому культуры в курском Рыльске пострадали пять человек. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Последствия атаки ВСУ.Видео © Telegram / Александр Хинштейн

«У трёх мужчин — главного инженера и двух сторожей центра — осколочные ранения, ушибы, переломы. У двух женщин контузия. Сейчас им оказывают помощь в Рыльской ЦРБ — уверен, наши врачи сделают всё, чтобы поставить их на ноги», — написал Хинштейн у себя в телеграм-канале.

По его словам, в результате атаки пострадали музейные помещения: разрушена часть кровли, выбиты стекла, повреждён фасад здания. На крыше культурного центра вспыхнул пожар площадью около 400 квадратных метров. В настоящее время спасатели пытаются потушить пламя.