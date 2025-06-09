Хинштейн уточнил число пострадавших от удара HIMARS по ДК в Рыльске и показал фото последствий
Хинштейн: В результате удара ВСУ по ДК в Рыльске пострадали пять человек
Последствия атаки ВСУ. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
В результате удара ВСУ по дому культуры в курском Рыльске пострадали пять человек. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
Последствия атаки ВСУ.Видео © Telegram / Александр Хинштейн
«У трёх мужчин — главного инженера и двух сторожей центра — осколочные ранения, ушибы, переломы. У двух женщин контузия. Сейчас им оказывают помощь в Рыльской ЦРБ — уверен, наши врачи сделают всё, чтобы поставить их на ноги», — написал Хинштейн у себя в телеграм-канале.
По его словам, в результате атаки пострадали музейные помещения: разрушена часть кровли, выбиты стекла, повреждён фасад здания. На крыше культурного центра вспыхнул пожар площадью около 400 квадратных метров. В настоящее время спасатели пытаются потушить пламя.
Напомним, ВСУ ударили HIMARS по дому культуры в курском Рыльске. Около 11 утра было четыре прилёта по городу. Загорелся культурно-досуговый центр им. Гранина. Один человек, работник учреждения, погиб. Пострадавшие также находились в КДЦ.