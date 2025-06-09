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Регион
9 июня, 09:36

Хинштейн уточнил число пострадавших от удара HIMARS по ДК в Рыльске и показал фото последствий

Хинштейн: В результате удара ВСУ по ДК в Рыльске пострадали пять человек

Последствия атаки ВСУ. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Последствия атаки ВСУ. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

В результате удара ВСУ по дому культуры в курском Рыльске пострадали пять человек. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Последствия атаки ВСУ.Видео © Telegram / Александр Хинштейн

«У трёх мужчин — главного инженера и двух сторожей центра — осколочные ранения, ушибы, переломы. У двух женщин контузия. Сейчас им оказывают помощь в Рыльской ЦРБ — уверен, наши врачи сделают всё, чтобы поставить их на ноги», — написал Хинштейн у себя в телеграм-канале.

По его словам, в результате атаки пострадали музейные помещения: разрушена часть кровли, выбиты стекла, повреждён фасад здания. На крыше культурного центра вспыхнул пожар площадью около 400 квадратных метров. В настоящее время спасатели пытаются потушить пламя.

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Напомним, ВСУ ударили HIMARS по дому культуры в курском Рыльске. Около 11 утра было четыре прилёта по городу. Загорелся культурно-досуговый центр им. Гранина. Один человек, работник учреждения, погиб. Пострадавшие также находились в КДЦ.

Александра Мышляева
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