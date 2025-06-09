Российский бюджет получит ранее не прогнозируемые доходы в 163 млрд рублей
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Бюджет России получит 163,4 млрд рублей доходов, которые ранее не прогнозировались, сообщают «Известия» со ссылкой на заключение Счетной палаты.
По данным газеты, основной источник (149,7 млрд рублей) — перечисление прибыли Центробанка, который по итогам 2024 года второй раз за восемь лет отчитался о положительном результате. Эта сумма сопоставима с расходами на нацпроекты по развитию экономики и транспорта. Также 5 млрд дохода принесёт переход к прогрессивному налогу на доходы физлиц, а 5,3 млрд рублей — отдельные административные штрафы за нарушения ПДД.
Газета отмечает, что Минфин также повысил ожидания по ряду других поступлений — от госпошлин, штрафов за нарушения ПДД, возвратов средств и экологического сбора.
Напомним, что в декабре Владимир Путин утвердил закон «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Согласно документу, доход бюджета РФ в 2025 году ожидается на уровне 40,296 триллиона рублей, а расходы — на уровне 41,469 триллиона рублей.