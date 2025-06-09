Российский бюджет получит ранее не прогнозируемые доходы в 163 млрд рублей

Бюджет России получит 163,4 млрд рублей доходов, которые ранее не прогнозировались, сообщают «Известия» со ссылкой на заключение Счетной палаты.

По данным газеты, основной источник (149,7 млрд рублей) — перечисление прибыли Центробанка, который по итогам 2024 года второй раз за восемь лет отчитался о положительном результате. Эта сумма сопоставима с расходами на нацпроекты по развитию экономики и транспорта. Также 5 млрд дохода принесёт переход к прогрессивному налогу на доходы физлиц, а 5,3 млрд рублей — отдельные административные штрафы за нарушения ПДД.

Газета отмечает, что Минфин также повысил ожидания по ряду других поступлений — от госпошлин, штрафов за нарушения ПДД, возвратов средств и экологического сбора.