Кремль оценил признание рубля самой высокоэффективной валютой мира

Российский рубль действительно можно смело назвать успешной валютой, что видно «невооружённым глазом». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления аналитиков Bank of America, которые похвалили валюту РФ.

«Вы знаете, даже без Bank of America мы видим это невооружённым глазом сами, и особым экспертом для этого быть не нужно», — подчеркнул представитель Кремля.