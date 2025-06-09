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Регион
9 июня, 09:59

Кремль оценил признание рубля самой высокоэффективной валютой мира

Песков: Укрепление рубля видно «невооружённым глазом» и без Bank of America

Обложка © freepik / ededchechine

Обложка © freepik / ededchechine

Российский рубль действительно можно смело назвать успешной валютой, что видно «невооружённым глазом». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления аналитиков Bank of America, которые похвалили валюту РФ.

«Вы знаете, даже без Bank of America мы видим это невооружённым глазом сами, и особым экспертом для этого быть не нужно», — подчеркнул представитель Кремля.

Курс турецкой лиры впервые в истории опустился ниже двух рублей
Курс турецкой лиры впервые в истории опустился ниже двух рублей

Напомним, Bank of America пришёл к выводу, что российский рубль заметно укрепился в 2025 году и показал положительную динамику, оказавшись наиболее высокоэффективной валютой в мире. Он подрос на 40% по отношению к доллару. По мнению экспертов США, на ситуацию с российской валютой повлияли жёсткая экономическая политика Москвы, контроль за движением капитала и ослабление доллара.

Татьяна Миссуми
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