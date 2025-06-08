Гениальные ходы ЦБ сделали рубль самой высокоэффективной валютой мира
CNBC объявил российский рубль самой высокоэффективной валютой в мире
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Российский рубль заметно укрепился в 2025 году и показал положительную динамику, оказавшись наиболее высокоэффективной валютой в мире. Об этом сообщает телеканал CNBC, напоминая, что на такой расклад дел не повлияли ни антироссийские санкции, ни снижение стоимости нефти.
Bank of America подтвердил телеканалу, что именно рубль показал самые высокие показатели в мире, увеличившись на 40%. По мнению экспертов, опрошенных CNBC, на ситуацию с российской валютой повлияли жёсткая экономическая политика Москвы, контроль за движением капитала и ослабление доллара. Международный экономист и валютный стратег компании Wells Fargo Брендан Маккеннан уверен, что гениальное решение Центробанка РФ о высокой ключевой ставке положительно сказалось на укреплении рубля.
Напомним, 6 июня ЦБ РФ впервые за три года снизил ключевую ставку на один процентный пункт — до 20% годовых. В регуляторе объяснили решение снижением инфляционного давления и выходом на траекторию сбалансированного роста. Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила, что ставка может быть снова повышена.