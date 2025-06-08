Гениальные ходы ЦБ сделали рубль самой высокоэффективной валютой мира

Российский рубль заметно укрепился в 2025 году и показал положительную динамику, оказавшись наиболее высокоэффективной валютой в мире. Об этом сообщает телеканал CNBC, напоминая, что на такой расклад дел не повлияли ни антироссийские санкции, ни снижение стоимости нефти.