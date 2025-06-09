Контроль над аппетитом: Россиянам раскрыли простой лайфхак, как избежать переедания

Часто желание употребить больше еды, чем нужно организму, связано с эмоциональным дисбалансом. Об этом рассказала клинический психолог и психотерапевт Светлана Бронникова. Врач раскрыла простой способ, который поможет в борьбе с перееданием.

«Попробуйте поставить таймер на 10 минут и полностью сменить деятельность: например, выйти в другую комнату и, глядя в окно, посчитать все проезжающие мимо машины. Спустя 10 минут подумайте, действительно ли вы хотите решать проблему с помощью еды, или можете воздержаться», – подчеркнула эксперт в беседе с kp.ru.

Бронникова объяснила, что переедание связано с тревогой, раздражением и усталостью. Следует немного подождать, когда «волна спадёт», в таком случае пропадёт острая потребность заесть стресс. По словам психолога, это довольно трудная задача, так как нужно научить мозг по-другому регулировать эмоции.