Стало известно, сколько россиян устраивают читмил и объедаются вредными продуктами

Каждый второй житель России периодически садится на диету. Однако более 70% граждан устраивают так называемый читмил, это день, когда можно расслабиться и употреблять всё, что захочется, рассказала эксперт Арина Самойлова.

«Читмил — это не спонтанный срыв, когда вы ночью идёте к холодильнику и съедаете всё самое вкусное в неограниченных количествах. Это заранее спланированный приём пищи, когда вы съедаете всего одну порцию запрещённой еды — этого достаточно, чтобы получить удовольствие и не нанести вреда здоровью. Проводить читмил лучше утром или днём, когда метаболизм наиболее активен», — подчеркнула специалист в беседе с «Газетой.ru».

Самойлова дополнила, что перед приёмом пищи лучше выпить стакан воды. Также эксперт советует не кушать за просмотром фильма, чтобы не потерять контроль над количеством съеденного. Кроме того, необходимо прогуляться на свежем воздухе, так как физическая нагрузка ускорит обмен веществ.

Самойлова посоветовала составлять заранее меню на неделю, не забывая о читмиле. Это позволит рассчитать бюджет и не потратить лишние деньги на вредные вкусности. Эксперт рекомендует делать это в воскресенье перед походом в магазин, чтобы успеть закупить нужные продукты.