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9 июня, 10:31

Московская биржа с 10 июня начнёт расчёт и публикацию индекса биткоина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Summit Art Creations

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Summit Art Creations

Московская биржа с 10 июня 2025 года запускает расчёт индекса биткоина, который будет отражать средневзвешенную цену криптовалюты на основе данных отобранных торговых площадок с учётом их весовых коэффициентов, что позволит получить более объективную оценку стоимости актива на рынке.

«10 июня 2025 года Московская биржа начинает расчет и публикацию нового индекса Мосбиржи ПФИ биткоина. Код индекса — MOEXBTC. Для расчета индекса биткоина будут использоваться данные о ценах бессрочных фьючерсов и свопов на пару BTCUSDT с четырёх крупнейших криптобирж (Binance, Bybit, OKX и Bitget)», — сообщила площадка.

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Ранее Life.ru сообщал, что биткоин установил новый исторический рекорд, впервые преодолев отметку в 110 тысяч долларов. Курс цифрового актива резко подскочил на 3,65%, обновив абсолютный максимум, но затем отступил до 109,6 тысяч долларов, сохранив рост на 2,59%.

Александра Мышляева
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