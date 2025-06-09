Московская биржа с 10 июня начнёт расчёт и публикацию индекса биткоина
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Московская биржа с 10 июня 2025 года запускает расчёт индекса биткоина, который будет отражать средневзвешенную цену криптовалюты на основе данных отобранных торговых площадок с учётом их весовых коэффициентов, что позволит получить более объективную оценку стоимости актива на рынке.
«10 июня 2025 года Московская биржа начинает расчет и публикацию нового индекса Мосбиржи ПФИ биткоина. Код индекса — MOEXBTC. Для расчета индекса биткоина будут использоваться данные о ценах бессрочных фьючерсов и свопов на пару BTCUSDT с четырёх крупнейших криптобирж (Binance, Bybit, OKX и Bitget)», — сообщила площадка.
Ранее Life.ru сообщал, что биткоин установил новый исторический рекорд, впервые преодолев отметку в 110 тысяч долларов. Курс цифрового актива резко подскочил на 3,65%, обновив абсолютный максимум, но затем отступил до 109,6 тысяч долларов, сохранив рост на 2,59%.