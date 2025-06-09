Московская биржа с 10 июня начнёт расчёт и публикацию индекса биткоина

Московская биржа с 10 июня 2025 года запускает расчёт индекса биткоина, который будет отражать средневзвешенную цену криптовалюты на основе данных отобранных торговых площадок с учётом их весовых коэффициентов, что позволит получить более объективную оценку стоимости актива на рынке.

«10 июня 2025 года Московская биржа начинает расчет и публикацию нового индекса Мосбиржи ПФИ биткоина. Код индекса — MOEXBTC. Для расчета индекса биткоина будут использоваться данные о ценах бессрочных фьючерсов и свопов на пару BTCUSDT с четырёх крупнейших криптобирж (Binance, Bybit, OKX и Bitget)», — сообщила площадка.