Названа причина смерти Флюры Габдуловны из «Слова пацана»
Причиной смерти актрисы Наталии Потаповой стало желудочное кровотечение
Наталия Потапова. Обложка © Telegram / Театр Ермоловой
Причиной смерти заслуженной артистки России Наталии Потаповой, известной по сериалам «Слово пацана», «Пищеблок» и «Склифосовский», стало желудочное кровотечение. Об этом рассказала однокурсница актрисы Зоя Янышева.
«Смерть — это не про неё. До сих пор тяжело поверить. У неё были проблемы со здоровьем, она не афишировала это. Принимала обезболивающие. На этом фоне, как я понимаю, открылось желудочное кровотечение», — рассказала подруга в беседе с аif.ru
Янышева рассказала, что Потапова жила работой и незадолго до смерти собиралась на кастинг.
Напомним, на 74-м году жизни скончалась народная артистка России Наталия Потапова. Всего в её фильмографии — почти 100 ролей: от «Леди Макбет Мценского уезда» до «Ёлок», от «Даши Васильевой» до «Склифосовского». В последние годы зрители полюбили её как бабу Нюру в «Пищеблоке» и Флюру Габдуловну в «Слове пацана».