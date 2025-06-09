Названа причина смерти Флюры Габдуловны из «Слова пацана»

Причиной смерти заслуженной артистки России Наталии Потаповой, известной по сериалам «Слово пацана», «Пищеблок» и «Склифосовский», стало желудочное кровотечение. Об этом рассказала однокурсница актрисы Зоя Янышева.

«Смерть — это не про неё. До сих пор тяжело поверить. У неё были проблемы со здоровьем, она не афишировала это. Принимала обезболивающие. На этом фоне, как я понимаю, открылось желудочное кровотечение», — рассказала подруга в беседе с аif.ru

Янышева рассказала, что Потапова жила работой и незадолго до смерти собиралась на кастинг.