Казахстан гудит из-за новостей об «‎отмене безвиза» с Россией. МИД выступил с заявлением

Министерство иностранных дел Казахстана выступило с призывом к представителям медиа, которые раздули сегодня шумиху о якобы введённом визовом режиме с Россией. Официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров решительно опроверг распространившиеся сообщения, подчеркнув, что безвизовый статус между двумя странами сохраняется.

Причиной возникшего ажиотажа в обществе стали новые миграционные требования, которые вступят в силу в России с 30 июня 2025 года. Некоторые издания ошибочно интерпретировали эти меры как введение виз, в том числе для граждан Казахстана, что вызвало «необоснованное волнение», заметил дипломат.

Смадияров пояснил, что речь идёт лишь об элементарных требованиях по пересечению границы, подобных тем, что действуют во многих государствах, включая Южную Корею или страны Евросоюза. От иностранных граждан, въезжающих в Россию, потребуется сдача биометрических данных (отпечатков пальцев и изображения лица) и заблаговременное электронное уведомление о планируемом въезде (не позднее 72 часов до поездки). Исключения предусмотрены для граждан Белоруссии, детей до шести лет, дипломатического персонала и ряда сотрудников международных организаций.

«У нас с Россией безвизовый режим, он и остаётся, этот безвизовый режим, поэтому прошу, коллеги, не надо будоражить население неправильными заголовками», — подчеркнул представитель МИД.

По его словам, это совершенно нормальная практика, но СМИ вырывают слова из контекста, чтобы придать фразе совершенно другие оттенки, вызвав интерес у читателя.