Поиграл и унёс: Камера у подъезда сняла похищение терьера Симбы в Петербурге

В Санкт-Петербурге уже неделю оперативно ищут пропавшего пса породы йоркширский терьер. Малыш Симба не сбежал и не потерялся, его украли. Хозяева рассказали телеканалу «360», что продолжают поиски лучшего друга, но пока результатов нет.

Мужчина подобрал чужого йоркширского терьера в Санкт-Петербурге. Видео © Tелеканал «360»

Всё случилось прямо у дома, где живёт потерявшийся хвостик. Собаку оставили на улице буквально на пару минут, пока хозяева заносила в подъезд сумки с дачи. Выйдя на улицу пса уже не было. Убежать сам он не мог, по словам хозяина Владимира, Симба очень умный и просто так никогда не уходил.

Хозяева начали искать любимца и попросили посмотреть камеры у охраны ЖК «Модум». На видео стало понятно, что пса украли, ушастого унёс неизвестный мужчина. Где он сейчас и кто это такой — неизвестно. Охрана заявила, что видит мужчину первый раз и в ЖК он не проживает.

«Прошли по всему району — никакой информации, никто его не видел. Я ночью снова поехал искать, запросил видео у охраны и видно, как какой-то человек подходит и забирает его. Что-то показывает руками тем людям, которые рядом стояли с собаками. Надеюсь, он показывает, что, если спросят, то можно забрать там-то. Но сомнительно, потому что мы расклеили объявления везде, но никто не звонит», — рассказал Владимир.