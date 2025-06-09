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Регион
9 июня, 13:33

«Лучше не работать»: Рыжий из «Иванушек» призвал женщин отказаться от карьеры в пользу семьи

Андрей Григорьев-Апполонов: Погоня за карьерным ростом необязательна для женщин

Обложка © РИА Новости / Алексей Майшев

Обложка © РИА Новости / Алексей Майшев

Певец Андрей Григорьев-Апполонов высказал мнение, что женщинам не стоит гнаться за карьерными достижениями, если семья финансово обеспечена супругом. По его убеждению, когда работа действительно нравится, её легко гармонично сочетать с семейными обязанностями.

Григорьев-Апполонов призвал женщин не работать через силу. Видео © Пятый канал

«Конечно, девочке лучше не работать. Но если любимое дело, то совмещать его с личной жизнью можно», — рассказал артист корреспонденту Пятого канала.

Участник группы «Иванушки International» также отметил, что занятие нелюбимым делом не только не принесёт успеха, но и может иметь обратный эффект, поэтому в таком случае разумнее отказаться от него, доверившись поддержке супруга.

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Но не всегда единственным предназначением женщины являются быт и дети. Многие из них наравне с мужчинами летают в космос, управляют самолётами и защищают Родину на передовой. Например, недавно президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России ефрейтору Людмиле Болилой, получившей ранение при спасении бойца в ходе СВО. Она стала первой женщиной, удостоенной этой высокой награды за героизм и мужество в ходе специальной военной операции.

Александра Мышляева
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