«Лучше не работать»: Рыжий из «Иванушек» призвал женщин отказаться от карьеры в пользу семьи

Певец Андрей Григорьев-Апполонов высказал мнение, что женщинам не стоит гнаться за карьерными достижениями, если семья финансово обеспечена супругом. По его убеждению, когда работа действительно нравится, её легко гармонично сочетать с семейными обязанностями.

Григорьев-Апполонов призвал женщин не работать через силу. Видео © Пятый канал

«Конечно, девочке лучше не работать. Но если любимое дело, то совмещать его с личной жизнью можно», — рассказал артист корреспонденту Пятого канала.

Участник группы «Иванушки International» также отметил, что занятие нелюбимым делом не только не принесёт успеха, но и может иметь обратный эффект, поэтому в таком случае разумнее отказаться от него, доверившись поддержке супруга.