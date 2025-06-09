В июне график выплаты пенсий изменится из-за Дня России

Из-за Дня России 12 июня 2025 года график выплаты пенсий в РФ будет временно скорректирован. Как пояснил депутат Алексей Говырин, праздник, выпадающий на нерабочий день, скажется на обычных сроках зачисления пенсий.

Чтобы избежать задержек для граждан, получающих выплаты с 12 по 15 число, Социальный фонд России проведёт досрочное перечисление средств. Пенсии, которые должны были прийти после 12 июня, будут отправлены уже 10 или 11 числа. Речь идет о стандартных ежемесячных выплатах по обязательному пенсионному страхованию.

Досрочные выплаты коснутся всех пенсионеров без исключения, подчеркнул парламентарий в разговоре с RT. Независимо от способа получения – через банк или почтовое отделение – средства поступят раньше обычного срока.

«В июне 2025 года порядок выплаты пенсий в России будет временно изменён в связи с государственным праздником. День России, который отмечается 12 июня, приходится на нерабочий день, и это влияет на привычный график зачислений пенсионных выплат», — отметил депутат в беседе с RT.