В июне график выплаты пенсий изменится из-за Дня России
Депутат Говырин: Из-за Дня России пенсионеры получат выплаты 10–11 июня
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Из-за Дня России 12 июня 2025 года график выплаты пенсий в РФ будет временно скорректирован. Как пояснил депутат Алексей Говырин, праздник, выпадающий на нерабочий день, скажется на обычных сроках зачисления пенсий.
Чтобы избежать задержек для граждан, получающих выплаты с 12 по 15 число, Социальный фонд России проведёт досрочное перечисление средств. Пенсии, которые должны были прийти после 12 июня, будут отправлены уже 10 или 11 числа. Речь идет о стандартных ежемесячных выплатах по обязательному пенсионному страхованию.
Досрочные выплаты коснутся всех пенсионеров без исключения, подчеркнул парламентарий в разговоре с RT. Независимо от способа получения – через банк или почтовое отделение – средства поступят раньше обычного срока.
«В июне 2025 года порядок выплаты пенсий в России будет временно изменён в связи с государственным праздником. День России, который отмечается 12 июня, приходится на нерабочий день, и это влияет на привычный график зачислений пенсионных выплат», — отметил депутат в беседе с RT.
Ранее Life.ru сообщал, что в августе 2025 года работающие пенсионеры в России получат ежегодный перерасчёт страховой пенсии. Перерасчёт будет осуществлён автоматически, для этого не потребуется подавать заявление. Размер увеличения будет зависеть от количества пенсионных баллов, полученных за 2024 год, однако максимальная прибавка не превысит трёх индивидуальных пенсионных коэффициентов.