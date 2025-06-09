Мать-убийца из Подмосковья написала мужу два смс и сдалась полиции после расправы над дочкой

Мать, убившая свою 5-летнюю дочь в Воскресенске, начала день по стандартному графику. Утро было обычным, и ничего не предвещало беды. 39-летняя женщина собрала на работу своего 37-летнего мужа, который трудился в должности мастера смены на цементном заводе. Она проводила супруга и вернулась в квартиру, сообщает сайт MK.Ru.

У порога женщина также успела спросить любимого, что приготовить на ужин и когда он принесёт деньги. В ответ муж попросил «не трепать себе и ему нервы» и ушёл. Вернувшись домой женщина обнаружила, что проснулась и та самая 5-летняя дочка. Они полежали в постели и женщина пошла готовить еду, а девочка осталась в гостиной играть с планшетом. Вскоре малышка попросила у мамы воды, в этот момент всё и сломалось.

На женщину что-то нашло, она зашла в гостиную, накинула на шею дочери пояс от халата и начала душить. Когда девочка потеряла сознание, но ещё дышала, мать отнесла её в ванную, заткнула слив и начала набирать воду. Не дождавшись, пока наполнится ванна, женщина взяла нож и нанесла малышке ранение в шею. Осознав случившееся, она написала мужу, что убила дочь и винит в этом его. Затем последовало ещё одно смс: «Я вызвала полицию. Меня посадят».

Мать, задушившая и утопившая свою 5-летнюю дочь. Видео © ГСУ СК России по Московской области

По словам соседей, у женщины была затяжная депрессия. Супруги были знакомы со школы, поженились около 15 лет назад, а долгожданная дочь родилась 10 лет спустя. Знакомые говорят, что семья жила мирно, женщина была очень любящей матерью. Работала кассиром в продуктовом магазине, забирала дочь из детского сада и занималась домашним хозяйством, но была недовольна из-за низкого заработка мужа.

Около месяца назад мать и дочь перенесли тяжёлую ОРВИ. После выписки психологическое состояние женщины ухудшилось, она жаловалась на усталость, но отказывалась от помощи специалистов. Сейчас подозреваемая задержана, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Назначены судебно-медицинская, психолого-психиатрическая и молекулярно-генетическая экспертизы.