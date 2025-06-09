Лавров рассказал об идее Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи

Было бы лучше, если бы офис ООН находился в Сочи, где его предлагал разместить ещё советский лидер Иосиф Сталин. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на полях «Форума будущего — 2050» в Москве.

«Лучше всего ООН перевести в Сочи. Сталин, кстати, это предлагал, и всерьёз предлагал. Но потом пошёл навстречу [президенту США Франклину] Рузвельту — сначала Лонг-Айленд, потом Нью-Йорк, Манхеттен», — рассказал Лавров.

Правда сейчас осуществить подобную передислокацию невозможно — структуры глубоко пустили свои корни, признал министр. И «укоренилась» не только недвижимость, но и персонал: после введения постоянных контрактов сотрудники организации обзавелись домами и квартирами в Нью-Йорке и перенос организации сейчас был бы подобен переселению народов.

«Если сейчас вдруг перевести [ООН в другое место], то это будет такое перемещение народов — страшно даже себе представить», — отметил Лавров.