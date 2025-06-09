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9 июня, 13:03

Лавров: Евровидение вызывает желание вернуться к нормальным песням

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Конкурс Евровидение в нынешнем виде перегружен «экзотическими орнаментами и виньетками» и вызывает желание вернуться к нормальным песням. Об этом на полях «Форума будущего — 2050» в Москве заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«США сейчас тоже создают новые формы организации многосторонних глобальных спортивных состязаний. Мы много чего ещё увидим, в том числе и в сфере культуры. Евровидение со всеми присущими ему экзотическими орнаментами и виньетками тоже вызывают желание вернуться к нормальным песням про нормальный человеческий интерес. Так что процесс идёт», — сказал министр.

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Напомним, финальный этап Евровидения-2025 состоялся в мае. Победу одержал исполнитель из Австрии JJ с песней Wasted Love. Второе место досталось израильтянке Юваль Рафаэль, которую во время выступления освистали зрители. Третье завоевал эстонец Томми Кэш. К слову, недавно JJ призвал не дать Израилю участвовать в следующем конкурсе.

Юрий Лысенко
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