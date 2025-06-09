Конкурс Евровидение в нынешнем виде перегружен «экзотическими орнаментами и виньетками» и вызывает желание вернуться к нормальным песням. Об этом на полях «Форума будущего — 2050» в Москве заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«США сейчас тоже создают новые формы организации многосторонних глобальных спортивных состязаний. Мы много чего ещё увидим, в том числе и в сфере культуры. Евровидение со всеми присущими ему экзотическими орнаментами и виньетками тоже вызывают желание вернуться к нормальным песням про нормальный человеческий интерес. Так что процесс идёт», — сказал министр.