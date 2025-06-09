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9 июня, 14:05

Поклонская резко сменила имидж и разделила подписчиков на два лагеря

Поклонская удивила подписчиков фотографией с заплетёнными в дреды волосами

Наталья Поклонская с дредами. Обложка © Telegram / Наталья Поклонская

Наталья Поклонская с дредами. Обложка © Telegram / Наталья Поклонская

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская удивила подписчиков кардинальной сменой образа. Публикация появилась в её телеграм-канале.

На выложенном снимке волосы Поклонской заплетены в длинные светлые дреды. В посте также есть видеофрагмент выступления российского музыканта Элизбара.

«Сегодня свой день рождения отмечает мой любимый музыкант Элизбар! Поздравляю и желаю творческого вдохновения, благодарных зрителей и любви вселенной. Друзья, музыка Элизбара волшебная! Пусть древние арфа, флейты и чаши лечат души и помогают создавать новую красивую и гармоничную реальность нашего мира»,написала Поклонская.

Подписчики Поклонской оценили её имидж в комментариях.

«Причёска огонь. Почему нет? Да!; Вам очень идёт, стали ещё моложе; Классный вид», — написали поклонники.

Но причёска понравилась не всем.

«Вот что кризис среднего возраста делает с самой милой чиновницей России; Зря... ты же не афро... И действительно очень красивая женщина без этих новшеств», — раскритиковали экс-прокурора Крыма.

«Давайте меняться»: Поклонская поделилась неожиданным воспоминанием о Жириновском
«Давайте меняться»: Поклонская поделилась неожиданным воспоминанием о Жириновском

Ранее Наталья Поклонская поделилась фотографией в платье-вышиванке на фоне травы. Эта публикация была посвящена дню рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Юрий Лысенко
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