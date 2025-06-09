Поклонская резко сменила имидж и разделила подписчиков на два лагеря
Поклонская удивила подписчиков фотографией с заплетёнными в дреды волосами
Наталья Поклонская с дредами. Обложка © Telegram / Наталья Поклонская
Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская удивила подписчиков кардинальной сменой образа. Публикация появилась в её телеграм-канале.
На выложенном снимке волосы Поклонской заплетены в длинные светлые дреды. В посте также есть видеофрагмент выступления российского музыканта Элизбара.
«Сегодня свой день рождения отмечает мой любимый музыкант Элизбар! Поздравляю и желаю творческого вдохновения, благодарных зрителей и любви вселенной. Друзья, музыка Элизбара волшебная! Пусть древние арфа, флейты и чаши лечат души и помогают создавать новую красивую и гармоничную реальность нашего мира», — написала Поклонская.
Подписчики Поклонской оценили её имидж в комментариях.
«Причёска огонь. Почему нет? Да!; Вам очень идёт, стали ещё моложе; Классный вид», — написали поклонники.
Но причёска понравилась не всем.
«Вот что кризис среднего возраста делает с самой милой чиновницей России; Зря... ты же не афро... И действительно очень красивая женщина без этих новшеств», — раскритиковали экс-прокурора Крыма.
Ранее Наталья Поклонская поделилась фотографией в платье-вышиванке на фоне травы. Эта публикация была посвящена дню рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.