Стало известно, почему ВСУшники беспощадно убивают своих же по тайному приказу Зеленского

Украинские военнослужащие не гнушаются расстреливать сослуживцев, если речь идёт о дезертирах или желающих сдаться в плен, чтобы не дать российским войскам прорвать линию фронта. Об этом заявил NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он уверен, что Владимир Зеленский втайне отдал приказ о расстрелах.

«Сейчас киевский режим делает ставку именно на заградотряды для того, чтобы не было прорыва фронта. Я думаю, что [расстрелы] согласованы с Зеленским либо исходят от него», — подчеркнул военный эксперт.

По его словам, ВСУ оказались в безвыходном положении, ведь Российская армия стремительно наступает в Днепропетровской области и под Часовым Яром, а также в Покровской, Запорожской и Сумской областях. Кнутов добавил, что приказы о расстрелах не даются официально, чтобы не будоражить общественность и СМИ. Эксперт напомнил, что в роли заградотрядов выступают нацбатальоны, которые прячутся за спинами простых солдат ВСУ во время боёв и угрозами не дают им отступать.