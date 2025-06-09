Стало известно, почему ВСУшники беспощадно убивают своих же по тайному приказу Зеленского
Эксперт Кнутов: ВСУ расстреливают своих солдат из опасений прорыва фронта
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Украинские военнослужащие не гнушаются расстреливать сослуживцев, если речь идёт о дезертирах или желающих сдаться в плен, чтобы не дать российским войскам прорвать линию фронта. Об этом заявил NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он уверен, что Владимир Зеленский втайне отдал приказ о расстрелах.
«Сейчас киевский режим делает ставку именно на заградотряды для того, чтобы не было прорыва фронта. Я думаю, что [расстрелы] согласованы с Зеленским либо исходят от него», — подчеркнул военный эксперт.
По его словам, ВСУ оказались в безвыходном положении, ведь Российская армия стремительно наступает в Днепропетровской области и под Часовым Яром, а также в Покровской, Запорожской и Сумской областях. Кнутов добавил, что приказы о расстрелах не даются официально, чтобы не будоражить общественность и СМИ. Эксперт напомнил, что в роли заградотрядов выступают нацбатальоны, которые прячутся за спинами простых солдат ВСУ во время боёв и угрозами не дают им отступать.
Как писал Life.ru, украинские военнослужащие, попавшие в плен к ВС РФ, рассказывают, что на родине их ждёт «жестокая смерть» в случае возвращения, поэтому они не желают попадать в списки по обмену пленными. Бойцы ВСУ также признались, что на линии фронта орудуют заградотряды.