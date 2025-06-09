Неуязвимые клещи: В Петербурге придумали, как спасти урожай от вредителей

В Петербурге учёные разработали технологию внедрения хищных клещей для защиты овощей. Подобные насекомые не опасны для человека, но способны уничтожать вредителей в теплицах. Также специалисты начали тестировать камеру для выявления болезней растений, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Учёные из Петербурга придумали, как спасти урожай. Видео телеканал «Санкт-Петербург».

«Пришли к идее: не попробовать ли нам сегодня, используя молекулярно-генетические методы в том числе, трансформацию клеща, чтобы он работал против вредителей, но на него не действовали пестициды», — подчеркнул главный научный сотрудник Всероссийского Научно-исследовательского института защиты растений, академик РАН Виктор Долженко.

По словам исследователей, у них не получится обойтись без пестицидов. Однако они способны заменить часть препаратов неуязвимыми клещами. Кроме того, московские учёные научатся фиксировать патологию у растения. Для этого в ход пойдёт специальная камера.

«Перед всей многопиксельной камерой стоит перестраиваемый фильтр, который за одно мгновение показывает одну длину волны, дальше он перестраивается в диапазоне и сканирует весь спектральный диапазон», — уточнила младший научный сотрудник лаборатории оптико-электронных приборов Научно-технологического центра уникального приборостроения РАН Анастасия Золотухина.