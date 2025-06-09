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9 июня, 14:43

Израиль рассекретил передачу систем ПВО Patriot «‎неблагодарной» Украине

Посол Бродский: Израиль тайно передал Украине полученные от США системы Patriot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Израиль передавал Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, но многие не верят в это, потому что передача происходила не в публичном поле. По словам израильского посла в Киеве Михаила Бродского, все заявления, что Тель-Авив никак не помог Незалежной в военном плане на самом деле неправдивы.

«Системы Patriot, которые мы когда-то получили от США, теперь находятся на Украине. Мы согласились их передать Украине. И об этом, к сожалению, не очень много говорили», — сказал Бродский в эфире Youtube-канала украинской блогерши Марички Довбенко.

Посол пояснил, что эти системы находились на вооружении Израиля с 1990-х годов, и Тель-Авив дал согласие на их передачу Киеву. Он также отметил, что критика в адрес Израиля за недостаточную военную помощь Украине является несправедливой.

Страны НАТО могут включить военную помощь Украине в свои оборонные расходы
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Ранее стало известно, что в текущем году Незалежная получит такую военную помощь, которой не было ещё ни разу. Рекордную поддержку Киеву обеспечат на фоне мирных переговоров с Россией. Так, Германия раскошелится на €5 млрд, Бельгия — один миллиард, Норвегия — €700 млн, Швеция — €440 млн, Нидерланды — €400 млн и Канада — $45 млн.

Наталья Афонина
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