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9 июня, 16:21

Работник завода Volkswagen в Словакии снял радужный флаг и был уволен

Депутат Блага: В Словакии уволили работника Volkswagen за снятие радужного флага

Volkswagen. Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ fotokaleinar

Volkswagen. Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ fotokaleinar

Сотрудник Volkswagen Slovakia был уволен после того, как снял радужный флаг. Об этом сообщил депутат Европарламента Любош Блага. По его словам, работник завода Петер Янек снял флаг с флагштока перед предприятием, поскольку не согласен с его вывешиванием. Мужчина пояснил, что у него нет предвзятости к гомосексуалистам*, с которыми он дружит, но он против политической идеологии ЛГБТ*.

Блага в своём открытом письме к руководству компании, также подписанным евродепутатом Эриком Калиняком, подчеркнул, что убеждения Янека легитимны и отражают мнения многих словаков. Парламентарий напомнил, что согласно конституции никто не может принуждать людей принимать какую-либо идеологию. Янек, снимая флаг, реализовывал своё конституционное право как гражданин, указал депутат.

В письме подчёркивается, что это не просто трудовой конфликт, а политический спор. Блага призвал руководство Volkswagen к встрече для поиска решения, удовлетворяющего все стороны.

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* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

Анастасия Никонорова
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