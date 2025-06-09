Работник завода Volkswagen в Словакии снял радужный флаг и был уволен

Сотрудник Volkswagen Slovakia был уволен после того, как снял радужный флаг. Об этом сообщил депутат Европарламента Любош Блага. По его словам, работник завода Петер Янек снял флаг с флагштока перед предприятием, поскольку не согласен с его вывешиванием. Мужчина пояснил, что у него нет предвзятости к гомосексуалистам*, с которыми он дружит, но он против политической идеологии ЛГБТ*.