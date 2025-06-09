Работник завода Volkswagen в Словакии снял радужный флаг и был уволен
Депутат Блага: В Словакии уволили работника Volkswagen за снятие радужного флага
Volkswagen. Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ fotokaleinar
Сотрудник Volkswagen Slovakia был уволен после того, как снял радужный флаг. Об этом сообщил депутат Европарламента Любош Блага. По его словам, работник завода Петер Янек снял флаг с флагштока перед предприятием, поскольку не согласен с его вывешиванием. Мужчина пояснил, что у него нет предвзятости к гомосексуалистам*, с которыми он дружит, но он против политической идеологии ЛГБТ*.
Блага в своём открытом письме к руководству компании, также подписанным евродепутатом Эриком Калиняком, подчеркнул, что убеждения Янека легитимны и отражают мнения многих словаков. Парламентарий напомнил, что согласно конституции никто не может принуждать людей принимать какую-либо идеологию. Янек, снимая флаг, реализовывал своё конституционное право как гражданин, указал депутат.
В письме подчёркивается, что это не просто трудовой конфликт, а политический спор. Блага призвал руководство Volkswagen к встрече для поиска решения, удовлетворяющего все стороны.
Ранее сообщалось, что в Киеве полицейские задержали противников проведения гей*-парада. Полицейские применили силу и заковали их в наручники.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.