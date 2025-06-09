В Минспорта рассказали, останется ли Вяльбе во главе лыжной федерации после смены тона

Министерство спорта России проведёт всестороннюю оценку деятельности Елены Вяльбе на должности президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) весной 2026 года. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Дегтярёв РИА «Новости» на вопрос, останется ли она на своём посту.

«Оценку её работы будем ставить в марте-апреле на конференции федерации. Такова процедура», — отметил министр.

За 15 лет под руководством Вальбе российские спортсмены добились значительных успехов. К примеру, на Олимпийских играх 2022 года в Пекине наши лыжники завоевали золото в мужской и женской эстафетах, а также две золотые медали записал на свой личный счёт Александр Большунов.

Раньше Елена Вяльбе занимала жёсткую позицию, постоянно высказываясь против решений Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) и Международного олимпийского комитета. Она яро критиковала отстранение российских спортсменов и настаивала на возвращении лишь на равных условиях. С тех пор, как утверждает Дегтярёв, её риторика изменилась.