«Монахиня в миру»: В возрасте 92 лет в Париже скончалась последняя внучка Станиславского

В Париже на 93-м году жизни скончалась Ольга Алексеева-Мардухаева – последняя внучка легендарного театрального реформатора Константина Станиславского. Печальную весть 8 июня подтвердил Музей Московского художественного академического театра (МХАТ).

Ольга Игоревна олицетворяла собой уходящую плеяду русской интеллигенции, отличаясь кристальной честностью и глубокой порядочностью.

«Монахиня в миру, она всегда была хранительницей памяти своего деда — великого русского режиссера и актёра, основателя прославленного театра России — Московского художественного театра», — сказано в публикации.

Прощание с Алексеевой-Мардухаевой состоится 10 июня в Трёхсвятительском кафедральном соборе Парижа.