ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июня, 15:07

«Монахиня в миру»: В возрасте 92 лет в Париже скончалась последняя внучка Станиславского

В Париже в 92 года скончалась внучка Станиславского Алексеева-Мардухаева

Ольга Алексеева-Мардухаева. Обложка © ТАСС / Сергей Карпов

Ольга Алексеева-Мардухаева. Обложка © ТАСС / Сергей Карпов

В Париже на 93-м году жизни скончалась Ольга Алексеева-Мардухаева – последняя внучка легендарного театрального реформатора Константина Станиславского. Печальную весть 8 июня подтвердил Музей Московского художественного академического театра (МХАТ).

Ольга Игоревна олицетворяла собой уходящую плеяду русской интеллигенции, отличаясь кристальной честностью и глубокой порядочностью.

«Монахиня в миру, она всегда была хранительницей памяти своего деда — великого русского режиссера и актёра, основателя прославленного театра России — Московского художественного театра», — сказано в публикации.

Прощание с Алексеевой-Мардухаевой состоится 10 июня в Трёхсвятительском кафедральном соборе Парижа.

Умерла актриса из сериалов «Слово пацана» и «Склифосовский»
Умерла актриса из сериалов «Слово пацана» и «Склифосовский»

Ранее Life.ru сообщал, что умерла одна из старейших советских актрис. Элвира Балдиня скончалась на 106-м году жизни.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar