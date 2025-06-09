«Монахиня в миру»: В возрасте 92 лет в Париже скончалась последняя внучка Станиславского
В Париже в 92 года скончалась внучка Станиславского Алексеева-Мардухаева
Ольга Алексеева-Мардухаева. Обложка © ТАСС / Сергей Карпов
В Париже на 93-м году жизни скончалась Ольга Алексеева-Мардухаева – последняя внучка легендарного театрального реформатора Константина Станиславского. Печальную весть 8 июня подтвердил Музей Московского художественного академического театра (МХАТ).
Ольга Игоревна олицетворяла собой уходящую плеяду русской интеллигенции, отличаясь кристальной честностью и глубокой порядочностью.
«Монахиня в миру, она всегда была хранительницей памяти своего деда — великого русского режиссера и актёра, основателя прославленного театра России — Московского художественного театра», — сказано в публикации.
Прощание с Алексеевой-Мардухаевой состоится 10 июня в Трёхсвятительском кафедральном соборе Парижа.
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