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9 июня, 15:30

Режим ЧС введён в Юрьев-Польском районе Владимирской области из-за непогоды

Последствия непогоды в Юрьев-Польском районе Владимирской области. Обложка © VK / Антон Беляков

Последствия непогоды в Юрьев-Польском районе Владимирской области. Обложка © VK / Антон Беляков

В Юрьев-Польском районе Владимирской области власти объявили режим ЧС из-за грозы и ураганного ветра, сейчас коммунальные службы продолжают устранять последствия удара стихии. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Авдеев.

Последствия непогоды в Юрьев-Польском районе Владимирской области. Фото © VK / Антон Беляков

Последствия непогоды в Юрьев-Польском районе Владимирской области. Фото © VK / Антон Беляков

Последствия непогоды в Юрьев-Польском районе Владимирской области. Фото © VK / Антон Беляков

Последствия непогоды в Юрьев-Польском районе Владимирской области. Фото © VK / Антон Беляков

Последствия непогоды в Юрьев-Польском районе Владимирской области. Фото © VK / Антон Беляков

Последствия непогоды в Юрьев-Польском районе Владимирской области. Фото © VK / Антон Беляков

«Особенно сильно от стихии пострадал Юрьев-Польский район. Местные власти оперативно приступили к устранению последствий. На районном уровне введён режим чрезвычайной ситуации. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Среди людей жертв нет – обращений за помощью не поступало», — говорится в тексте.

Чиновник добавил, что 7 и 8 июня в результате неблагоприятных погодных явлений произошли локальные отключения света по области, электроснабжение было восстановлено к утру 9 июня. По словам Авдеева, до утра 10 июня вновь прогнозируются ливни и грозы. Жителей просят проявлять внимательность.

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Ранее сообщалось, что молния ударила в беседку с отдыхающими в Подмосковье, пострадало 8 человек. Инцидент произошёл на пляже «Слобода» недалеко от Видного. Больше всех пострадала 30-летняя женщина: мощнейший разряд прошёл через её грудь и руку и ушёл в стол. Пострадавшей повезло, что рядом отдыхала компания медиков, они оказали первую помощь. Женщину позже отвезли в больницу с многочисленными ожогами.

Татьяна Миссуми
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