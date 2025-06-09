Режим ЧС введён в Юрьев-Польском районе Владимирской области из-за непогоды
Последствия непогоды в Юрьев-Польском районе Владимирской области. Обложка © VK / Антон Беляков
В Юрьев-Польском районе Владимирской области власти объявили режим ЧС из-за грозы и ураганного ветра, сейчас коммунальные службы продолжают устранять последствия удара стихии. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Авдеев.
«Особенно сильно от стихии пострадал Юрьев-Польский район. Местные власти оперативно приступили к устранению последствий. На районном уровне введён режим чрезвычайной ситуации. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Среди людей жертв нет – обращений за помощью не поступало», — говорится в тексте.
Чиновник добавил, что 7 и 8 июня в результате неблагоприятных погодных явлений произошли локальные отключения света по области, электроснабжение было восстановлено к утру 9 июня. По словам Авдеева, до утра 10 июня вновь прогнозируются ливни и грозы. Жителей просят проявлять внимательность.
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