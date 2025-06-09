Житель Волгоградской области, дважды побывавший на СВО, встретил смерть на обычной трассе

Житель Новоаннинского района Волгоградской области, 39-летний Василий Кузнецов, участвовавший в специальной военной операции, трагически погиб в ДТП на Кубани. Авария произошла 8 июня на трассе в Краснодарском крае. Василий вместе с другом ехал в автомобиле Opel, который столкнулся с грузовиком Foton, сообщает V1.RU.

Последствия аварии с участником СВО трассе в Краснодарском крае. Видео © Госавтоинспекция Кубани

Василий Кузнецов. Фото © Telegram / Новоаннинский сегодня

По информации Госавтоинспекции, Opel выехал на полосу встречного движения на ремонтируемом участке трассы Азов — Александровское — Староминская, что и привело к столкновению. Василий, находившийся на пассажирском сиденье, погиб на месте. Водитель был госпитализирован с травмами.

«Он должен был идти на работу, грузиться. Он работал на большой машине. Почему он поехал в Краснодарский край — никто не знает. По одной информации, вместе с другом Димкой они собирались опять идти на СВО, может быть, ехали что-то узнавать, по другой — ехал к другу», — рассказали родственники погибшего.

Василий Кузнецов дважды принимал участие в СВО и незадолго до гибели завершил свой последний контракт. Во время службы он получил контузию и проходил лечение в госпитале. У погибшего остались жена, сын, мать и сестра.