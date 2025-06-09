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Регион
9 июня, 15:11

Мединский рассказал о том, что увидел в глазах украинских переговорщиков

Мединский заявил, что украинские переговорщики «ничем не отличаются от русских»

Обложка © Александр Рюмин/ТАСС

Обложка © Александр Рюмин/ТАСС

Помощник президента России Владимир Мединский признался, что в глазах переговорщиков от Украины он увидел нежелание продолжать войну. Об этом он заявил в эфире нового шоу американского журналиста Рика Санчеса на RT.

По словам Мединского, в глубине души представители Киева «не такие, какими стараются казаться» и возможно, даже хотят «что-то сказать, но не могут».

«Я видел их лично... Две трети украинской делегации были в военной форме — это военные. Я смотрел им в глаза... И первое, что хочу сказать: они ничем не отличаются от русских. Такие же люди. Такая же форма. Я видел в их взглядах нежелание продолжать войну. Они не хотят сражаться и не хотят посылать своих солдат на гибель», — убеждён помощник президента.

Мединский раскрыл разницу между украинской делегацией образца 2022 года и 2025-го
Мединский раскрыл разницу между украинской делегацией образца 2022 года и 2025-го

Напомним, что Владимир Мединский возглавлял российскую делегацию на переговорах и в 2022 году, и в 2025-м. 2 июня в Стамбуле прошел второй раунд диалога между Россией и Украиной. Стороны договорились об обмене тяжелобольными, тяжелоранеными и молодыми военнопленными по принципу «всех на всех». Первая часть наших бойцов уже вернулась из плена ВСУ.

Марина Фещенко
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