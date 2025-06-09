Мединский рассказал о том, что увидел в глазах украинских переговорщиков

Помощник президента России Владимир Мединский признался, что в глазах переговорщиков от Украины он увидел нежелание продолжать войну. Об этом он заявил в эфире нового шоу американского журналиста Рика Санчеса на RT.

«Я видел их лично... Две трети украинской делегации были в военной форме — это военные. Я смотрел им в глаза... И первое, что хочу сказать: они ничем не отличаются от русских. Такие же люди. Такая же форма. Я видел в их взглядах нежелание продолжать войну. Они не хотят сражаться и не хотят посылать своих солдат на гибель», — убеждён помощник президента.