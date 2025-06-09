Россиянка лишилась мизинца после покатушек на горке в петербургском аквапарке

В Санкт-Петербурге девушка неудачно скатилась с водной горки в аквапарке «Питерлэнд», в результате чего ей оторвало мизинец на левой ступне. Об этом сообщает 78.ru. Пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии, каких-либо требований о компенсации вреда здоровью она пока не выдвигала.

«Да, происшествие было, мы с потерпевшей на связи, аттракцион обследован был и после происшествия, и регулярно он проходит все проверки, в том числе Гостехнадзора. Каких-то дефектов в ходе проверок нашими специалистами выявлено не было», — сообщил изданию гендиректор ООО «Питерлэнд Аква-спа» Дмитрий Крутиков.

Руководство аквапарка пока не может назвать причину случившегося, а также ответить на вопрос, была ли вина самой девушки. По словам Крутикова, к осмотру горок будут привлечены сторонние эксперты. Если дефектов не найдут, то развлекательное заведение продолжит работу в штатном режиме. Директор заверил, что все посетители аквапарка застрахованы и всегда получают компенсацию.