Хоть плюй в глаза — всё божья роса: В бундестаге не нашли фашистского режима на Украине
В бундестаге ответили Володину, заявив, что на Украине нет фашистского режима
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Председатель бундестага Юлия Клёкнер официально заявила, что на Украине нет фашистского режима. Так она ответила на материалы о киевских терактах в России, которые в немецкий парламент направил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
«В Киеве нет фашистского режима», — приводит её слова официальная служба правительства Германии.
Клёкнер также заявила, что Бундестаг знает о роли советской армии в освобождении Германии от национал-социалистической тирании, указав, что в её состав входило много украинцев. По её словам, немецкий парламент «не даст себя запугать — ни в выражении своей внешнеполитической позиции, ни в своем историческом самосознании и культуре памяти».
Он обратился к руководству германского парламента с пакетом документов, в которых содержатся доказательства причастности Киева к атакам на гражданские объекты в России. В обращении особо подчёркивалась критика планов Берлина по организации производства вооружений на украинской территории, что свидетельствует о растущей вовлечённости Германии в конфликт.
Напомним, ранее главе бундестага отправили документы о действиях Киева на фоне заявлений канцлера ФРГ Фридриха Мерца, сделанных в ходе визита в Вашингтон. В ГД указали, что заявления Мерца затрагивают тему итогов Второй мировой войны, а также включают безоговорочную поддержку Киева. Изложенная канцлером интерпретация событий представляет собой искажение исторической действительности и вызывает серьёзные опасения, констатировали в нижней палате российского парламента.