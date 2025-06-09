Председатель бундестага Юлия Клёкнер официально заявила, что на Украине нет фашистского режима. Так она ответила на материалы о киевских терактах в России, которые в немецкий парламент направил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«В Киеве нет фашистского режима», — приводит её слова официальная служба правительства Германии.

Клёкнер также заявила, что Бундестаг знает о роли советской армии в освобождении Германии от национал-социалистической тирании, указав, что в её состав входило много украинцев. По её словам, немецкий парламент «не даст себя запугать — ни в выражении своей внешнеполитической позиции, ни в своем историческом самосознании и культуре памяти».

Он обратился к руководству германского парламента с пакетом документов, в которых содержатся доказательства причастности Киева к атакам на гражданские объекты в России. В обращении особо подчёркивалась критика планов Берлина по организации производства вооружений на украинской территории, что свидетельствует о растущей вовлечённости Германии в конфликт.