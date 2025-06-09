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9 июня, 15:46

Хоть плюй в глаза — всё божья роса: В бундестаге не нашли фашистского режима на Украине

В бундестаге ответили Володину, заявив, что на Украине нет фашистского режима

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / limpicture64

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / limpicture64

Председатель бундестага Юлия Клёкнер официально заявила, что на Украине нет фашистского режима. Так она ответила на материалы о киевских терактах в России, которые в немецкий парламент направил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«В Киеве нет фашистского режима»,приводит её слова официальная служба правительства Германии.

Клёкнер также заявила, что Бундестаг знает о роли советской армии в освобождении Германии от национал-социалистической тирании, указав, что в её состав входило много украинцев. По её словам, немецкий парламент «не даст себя запугать — ни в выражении своей внешнеполитической позиции, ни в своем историческом самосознании и культуре памяти».

Он обратился к руководству германского парламента с пакетом документов, в которых содержатся доказательства причастности Киева к атакам на гражданские объекты в России. В обращении особо подчёркивалась критика планов Берлина по организации производства вооружений на украинской территории, что свидетельствует о растущей вовлечённости Германии в конфликт.

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Напомним, ранее главе бундестага отправили документы о действиях Киева на фоне заявлений канцлера ФРГ Фридриха Мерца, сделанных в ходе визита в Вашингтон. В ГД указали, что заявления Мерца затрагивают тему итогов Второй мировой войны, а также включают безоговорочную поддержку Киева. Изложенная канцлером интерпретация событий представляет собой искажение исторической действительности и вызывает серьёзные опасения, констатировали в нижней палате российского парламента.

Юрий Лысенко
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