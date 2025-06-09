Евросоюз активно разрабатывает проект, связанный с запланированной войной на восточном фронте. Об этом заявила лидер правой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен.

«ЕС обещал нам мир, но сейчас он направил всю свою энергию на проект плановой войны», — сказала Ле Пен.

Она также отметила, что многие европейцы против войны и не поддерживают тех лидеров, которые «играют в солдатиков».

Кроме того, Ле Пен выразила сомнение в том, что Франция под руководством президента Эмманюэля Макрона сможет вести активные боевые действия. Политик напомнила, что страна не смогла справиться даже с беспорядками, возникшими после матча «ПСЖ-Интер», произошедшего всего в 200 метрах от Елисейского дворца.