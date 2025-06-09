Во Франции сообщили о подготовке ЕС к запланированной войне на Востоке
Ле Пен: ЕС разрабатывает проект запланированной войны на Востоке
Европейский союз. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Mounir Taha
Евросоюз активно разрабатывает проект, связанный с запланированной войной на восточном фронте. Об этом заявила лидер правой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен.
«ЕС обещал нам мир, но сейчас он направил всю свою энергию на проект плановой войны», — сказала Ле Пен.
Она также отметила, что многие европейцы против войны и не поддерживают тех лидеров, которые «играют в солдатиков».
Кроме того, Ле Пен выразила сомнение в том, что Франция под руководством президента Эмманюэля Макрона сможет вести активные боевые действия. Политик напомнила, что страна не смогла справиться даже с беспорядками, возникшими после матча «ПСЖ-Интер», произошедшего всего в 200 метрах от Елисейского дворца.
Ранее Ле Пен заявила, что политические решения Макрона похожи на подготовку к войне. Французский политик подвергла резкой критике инициативу президента по созданию так называемой «коалиции желающих». Ле Пен выразила убеждение, что французский лидер сознательно создаёт образ «воителя», вместо того чтобы использовать дипломатические возможности страны для мирного урегулирования.