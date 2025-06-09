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Регион
9 июня, 19:14

СК возбудил дело в отношении мужчины, который сжёг флаг РФ в Берлине

Обложка © freepik / fabrikasimf

Обложка © freepik / fabrikasimf

Следственный комитет (СК) России завёл уголовное дело против мужчины, который сжёг российский флаг в Берлине. Личность подозреваемого сейчас устанавливается. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на свои источники на правоохранительных кругах.

Инцидент произошёл не позднее 1 марта текущего года. Неизвестный мужчина поджёг российский триколор при помощи пиротехники, поле чего огонь охватил весь флаг. Следствие усмотрело в действиях нарушителя признаки преступления по статье об осквернении государственного символа. Предположительно, злоумышленник действовал по политическим мотивам.

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Ранее грузинский певец Эрекле Гецадзе осквернил флаг России во время выступления на фестивале в Тбилиси. Глава СК России Александр Бастрыкин распорядился начать уголовное расследование.

Татьяна Миссуми
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