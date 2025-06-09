Киевскому режиму так и не удалось построить функционирующее государство на Украине. Об этом заявил в интервью каналу LCI премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, добавив, что судьбу конфликта в Незалежной будут решать Россия и Штаты.

«Ни украинцы — потому что они проигрывают эту войну, ни европейцы — потому что они слишком вовлечены, чтобы добиться соглашения», — сказал венгерский лидер.