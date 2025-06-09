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9 июня, 17:49

Орбан заявил о политической немощи Киева и назвал страны, от которых зависит исход конфликта

Орбан: Власти Украины так не смогли построить функционирующее государство

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Киевскому режиму так и не удалось построить функционирующее государство на Украине. Об этом заявил в интервью каналу LCI премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, добавив, что судьбу конфликта в Незалежной будут решать Россия и Штаты.

«Ни украинцы — потому что они проигрывают эту войну, ни европейцы — потому что они слишком вовлечены, чтобы добиться соглашения», — сказал венгерский лидер.

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Ранее в ходе интервью Виктор Орбан объяснил зависимость ЕС от Штатов слабостью европейского содружества. На этом фоне он призвал искать стратегическое соглашение с Россией, а также лидеров Евросоюза думать не о Владимире Путине, а о будущем собственных стран.

Юрий Лысенко
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