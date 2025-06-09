Россиянин купил дом со взрывоопасным 80-летним сюрпризом на чердаке
Мужчина купил дом в Ленинградской области и нашёл схрон оружия времён ВОВ
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Житель Всеволожского района Ленинградской области, купивший дом в деревне Юкки, обнаружил на чердаке тайник с военными артефактами. Среди находок — советские каски, огнестрельные стволы, патроны калибра 7,62 мм, охотничьи гильзы и запаянные банки с порохом, сообщает 78.ru.
Новый владелец, проводивший уборку 8 июня, сразу сообщил о находке в полицию. Специалисты изъяли опасные предметы для экспертизы. По данным источников, дом ранее принадлежал 73-летней женщине.
Ранее ФСБ отчиталась о задержании в Тверской области подростков, которые по заданию украинских кураторов планировали поджечь здание МО РФ в Вышнем Волочке накануне празднования Дня Победы. Спецслужбы Незалежной сообщили одному из задержанных координаты тайника с компонентами для сборки взрывного устройства.