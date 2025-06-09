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9 июня, 18:47

Россиянин купил дом со взрывоопасным 80-летним сюрпризом на чердаке

Мужчина купил дом в Ленинградской области и нашёл схрон оружия времён ВОВ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / James Horning

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / James Horning

Житель Всеволожского района Ленинградской области, купивший дом в деревне Юкки, обнаружил на чердаке тайник с военными артефактами. Среди находок — советские каски, огнестрельные стволы, патроны калибра 7,62 мм, охотничьи гильзы и запаянные банки с порохом, сообщает 78.ru.

  • Оружейный схрон времён ВОВ. Фото © Telegram / 78.ru
    Оружейный схрон времён ВОВ. Фото © Telegram / 78.ru
  • Оружейный схрон времён ВОВ. Фото © Telegram / 78.ru
    Оружейный схрон времён ВОВ. Фото © Telegram / 78.ru
  • Оружейный схрон времён ВОВ. Фото © Telegram / 78.ru
    Оружейный схрон времён ВОВ. Фото © Telegram / 78.ru
  • Оружейный схрон времён ВОВ. Фото © Telegram / 78.ru
    Оружейный схрон времён ВОВ. Фото © Telegram / 78.ru

Оружейный схрон времён ВОВ. Фото © Telegram / 78.ru

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Новый владелец, проводивший уборку 8 июня, сразу сообщил о находке в полицию. Специалисты изъяли опасные предметы для экспертизы. По данным источников, дом ранее принадлежал 73-летней женщине.

В польских Ляшках возле Украины нашли огромный тайник с оружием
В польских Ляшках возле Украины нашли огромный тайник с оружием

Ранее ФСБ отчиталась о задержании в Тверской области подростков, которые по заданию украинских кураторов планировали поджечь здание МО РФ в Вышнем Волочке накануне празднования Дня Победы. Спецслужбы Незалежной сообщили одному из задержанных координаты тайника с компонентами для сборки взрывного устройства.

Юрий Лысенко
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