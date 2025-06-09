Украинизация является самым страшным, что может случиться с Великобританией и континентальной Европой. Об этом заявил британский журналист Джонни Миллер.

«Больше всего я боюсь сейчас украинизации Европы. Под каждой нацией лежат врата в ад, готовые распахнуться и посеять хаос. Все, что нужно для этого, — ряд плохих политических решений. Или троянский конь. Или иностранное вмешательство. Это то, что произошло на Украине <…>. И это то, чего я больше всего боюсь для Великобритании и Европы», — отметил он в соцсети X;

Миллер также указал на то, что британская и немецкая элиты не остановятся ни перед чем, чтобы удовлетворить свои жалкие и извращённые амбиции, даже если это будет означать жертвы для всей Европы.

Кроме того, журналист выделил, что из-за хаоса в Европейском Союзе страны по всему миру всё чаще обращаются к России и Китаю для заключения торговых сделок и инвестиций. Он подчеркнул, что Москва и Пекин ведут дела с порядком и уважением, чего не хватает европейским странам.