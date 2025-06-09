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9 июня, 19:49

«Врата в ад готовы распахнуться»: В Британии предвещают катастрофу из-за Украины

Журналист Миллер: В Британии и Европе больше всего боятся украинизации

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Украинизация является самым страшным, что может случиться с Великобританией и континентальной Европой. Об этом заявил британский журналист Джонни Миллер.

«Больше всего я боюсь сейчас украинизации Европы. Под каждой нацией лежат врата в ад, готовые распахнуться и посеять хаос. Все, что нужно для этого, — ряд плохих политических решений. Или троянский конь. Или иностранное вмешательство. Это то, что произошло на Украине <…>. И это то, чего я больше всего боюсь для Великобритании и Европы»,отметил он в соцсети X;

Миллер также указал на то, что британская и немецкая элиты не остановятся ни перед чем, чтобы удовлетворить свои жалкие и извращённые амбиции, даже если это будет означать жертвы для всей Европы.

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Кроме того, журналист выделил, что из-за хаоса в Европейском Союзе страны по всему миру всё чаще обращаются к России и Китаю для заключения торговых сделок и инвестиций. Он подчеркнул, что Москва и Пекин ведут дела с порядком и уважением, чего не хватает европейским странам.

Ранее Миллер сообщал, что военная поддержка Украины оборачивается для Великобритании снижением благосостояния. Помимо этого, он считает, что Лондон вредит безопасности страны, активно помогая Киеву.

Лия Мурадьян
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