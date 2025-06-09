Семьи погибших и пострадавшие при терактах на ж/д получат единовременные пособия
Последствия подрыва моста под Брянском. Обложка © МЧС России
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выплате единовременных пособий гражданам, пострадавшим в результате терактов на железной дороге в Брянской и Курской областях. Документ доступен на портале официального опубликования правовых актов.
Финансовая помощь будет предоставлена:
- Семьям погибших: Членам семей (супругу/супруге, детям, родителям, иждивенцам) граждан, погибших в результате терактов, выплачивается 1 567 500 рублей за каждого погибшего. Сумма распределяется между всеми имеющими право членами семьи в равных долях.
- Пострадавшим с ущербом здоровью: Гражданам, получившим травмы в результате терактов, выплаты назначаются в зависимости от тяжести вреда:
Тяжкий вред или вред средней тяжести: 627 000 рублей на человека.
Лёгкий вред: 313 500 рублей на человека.
Также поручил администрациям Брянской и Курской областей направить в МЧС России списки граждан, имеющих право на единовременные пособия в связи с гибелью члена семьи и в связи с причинением вреда здоровью. На эти выплаты в 2025 году МЧС России направит в бюджеты двух регионов межбюджетные трансферты. Средства в размере более 88 миллионов рублей будут выделены из резервного фонда Правительства РФ.
МЧС России обязано обеспечить целевое и эффективное использование выделенных бюджетных ассигнований. Отчёт о результатах контроля должен быть представлен в Правительство Российской Федерации не позднее 1 марта 2026 года.
Напомним, в ночь на 1 июня агенты Киева подорвали автомобильный мост на железной дорогой в Брянской области. Конструкция обрушилась, когда под ним шёл пассажирский поезд. Теракт унёс жизни семи человек, пострадали более 100. Другой подрыв произошёл в Курской области, где, к счастью, никто не погиб.