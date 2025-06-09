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Регион
9 июня, 19:29

Семьи погибших и пострадавшие при терактах на ж/д получат единовременные пособия

Последствия подрыва моста под Брянском. Обложка © МЧС России

Последствия подрыва моста под Брянском. Обложка © МЧС России

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выплате единовременных пособий гражданам, пострадавшим в результате терактов на железной дороге в Брянской и Курской областях. Документ доступен на портале официального опубликования правовых актов.

Финансовая помощь будет предоставлена:

  1. Семьям погибших: Членам семей (супругу/супруге, детям, родителям, иждивенцам) граждан, погибших в результате терактов, выплачивается 1 567 500 рублей за каждого погибшего. Сумма распределяется между всеми имеющими право членами семьи в равных долях.
  2. Пострадавшим с ущербом здоровью: Гражданам, получившим травмы в результате терактов, выплаты назначаются в зависимости от тяжести вреда:
    Тяжкий вред или вред средней тяжести: 627 000 рублей на человека.
    Лёгкий вред: 313 500 рублей на человека.

Также поручил администрациям Брянской и Курской областей направить в МЧС России списки граждан, имеющих право на единовременные пособия в связи с гибелью члена семьи и в связи с причинением вреда здоровью. На эти выплаты в 2025 году МЧС России направит в бюджеты двух регионов межбюджетные трансферты. Средства в размере более 88 миллионов рублей будут выделены из резервного фонда Правительства РФ.

МЧС России обязано обеспечить целевое и эффективное использование выделенных бюджетных ассигнований. Отчёт о результатах контроля должен быть представлен в Правительство Российской Федерации не позднее 1 марта 2026 года.

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Напомним, в ночь на 1 июня агенты Киева подорвали автомобильный мост на железной дорогой в Брянской области. Конструкция обрушилась, когда под ним шёл пассажирский поезд. Теракт унёс жизни семи человек, пострадали более 100. Другой подрыв произошёл в Курской области, где, к счастью, никто не погиб.

Анастасия Никонорова
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