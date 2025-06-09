Сапёр МЧС России пострадал при разминировании в ДНР

При разминировании территории в Донецкой Народной Республике ранение получил старший сапёр Специализированного спасательного центра МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства. Инцидент произошёл во время обследования местности на предмет взрывоопасных предметов. Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь.

«Специалисты ежедневно работают по заявкам от населения в прифронтовых районах, разминируют освобожденные населённые пункты. Только с начала года сапёры МЧС России по ДНР уничтожили более 52 тыс. различных боеприпасов», — рассказали в ведомстве.