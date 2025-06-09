В Италии спустя три недели поисков нашли обезглавленную эскортницу в чемодане

В Италии завершилось расследование исчезновения румынской эскортницы Марии Денису Паун, пропавшей 15 мая. Как сообщает Corriere Fiorentino, тело 30-летней женщины было найдено в чемодане, брошенном в зарослях ежевики.

Ужасающая находка была сделана спустя три недели после её исчезновения. Обезглавленное тело находилось в чемодане, а голова Паун с обширными ожогами была обнаружена в нескольких километрах от этого места.

Первоначально считалось, что женщину похитила преступная группировка, однако вскоре выяснилось, что виновником оказался один из её клиентов – охранник Василе Фрумузаче. Мужчина, также румын по происхождению, признался, что познакомился с Паун через приложение для знакомств. В ночь на 16 мая между ними произошла интимная связь, после которой Фрумузаче раскрыл ей правду о своей семье – у него есть жена и дети.

По словам охранника, экскортница начала его шантажировать, угрожая рассказать о связи супруге, если он не заплатит ей 10 тысяч евро, что примерно равно 907 тысячам рублей. В страхе быть разоблаченным Фрумузаче совершил преступление: он расправился с эскортницей, обезглавив её и сложил останки в чемодан. Затем он вывез тело на ферму, где пытался сжечь голову, облив её бензином и отбросив в сторону.

В настоящее время правоохранительные органы проверяют достоверность показаний мужчины.