В Индии пассажиры выпали из открытых дверей переполненного поезда

В индийском штате Махараштра четверо пассажиров погибли, а несколько получили травмы, выпав из открытых дверей переполненного поезда. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

Выпавшие из поезда пассажиры погибли. Видео © Х / iamtrending05

Согласно свидетельствам одного из пострадавших, в тамбуре вагона царила паника, когда на вираже встречный поезд прошёл слишком близко к открытым дверям. В результате некоторые пассажиры не смогли удержаться и упали на рельсы.

Этот трагический случай вновь подчёркивает сложную ситуацию с железнодорожным транспортом в Индии, где люди ежедневно сражаются за возможность добраться до своих населённых пунктов. Переполненные вагоны и недостаток безопасных условий для пассажиров становятся причиной множества происшествий на дорогах страны.