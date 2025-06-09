Ярославской пенсионерке вернули забытые в трамвае два миллиона рублей
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Пожилая жительница Ярославля оставила в трамвае сумку с двумя миллионами рублей, и ей вернули всю сумму. Об этом 9 июня сообщил директор предприятия «Яргорэлектротранс» Денис Пырлог в своём телеграм-канале.
Он рассказал, что работники нашли сумку в салоне трамвая на выходных. Сотрудники ожидали, что кто-то придёт за потерянной вещью или обратится в полицию, но этого не произошло.
«В итоге мы решили проверить содержимое сумки на наличие документов. Внутри мы обнаружили крупную сумму денег. Кроме того, в сумке оказался паспорт, по которому мы выяснили адрес женщины. Мы вернули пропажу, закрепив процесс документально», — поделился Пырлог.
Владелицей пропажи оказалась 86-летняя женщина. Она не могла вспомнить, где оставила сумку. Работникам предприятия, которые вернули женщине деньги, объявили благодарность.
Ранее актёр российских сериалов Павел Сухов потерял 127 тысяч рублей, пока бегал и снимал деньги в трёх различных банкоматах. По его словам, он завернул деньги в пакет, но не помнит, где именно оставил его. Артист известен по ролям в более чем 30 картинах. Среди самых известных — сериалы «Ранетки», «Закрытая школа», «Глухарь», «Кремлёвские курсанты».