Ярославской пенсионерке вернули забытые в трамвае два миллиона рублей

Пожилая жительница Ярославля оставила в трамвае сумку с двумя миллионами рублей, и ей вернули всю сумму. Об этом 9 июня сообщил директор предприятия «Яргорэлектротранс» Денис Пырлог в своём телеграм-канале.

Он рассказал, что работники нашли сумку в салоне трамвая на выходных. Сотрудники ожидали, что кто-то придёт за потерянной вещью или обратится в полицию, но этого не произошло.

«В итоге мы решили проверить содержимое сумки на наличие документов. Внутри мы обнаружили крупную сумму денег. Кроме того, в сумке оказался паспорт, по которому мы выяснили адрес женщины. Мы вернули пропажу, закрепив процесс документально», — поделился Пырлог.

Владелицей пропажи оказалась 86-летняя женщина. Она не могла вспомнить, где оставила сумку. Работникам предприятия, которые вернули женщине деньги, объявили благодарность.