В центре Киева из автомобиля обмена валют украли 15 миллионов гривен

В центре Киева преступная группа похитила 15 миллионов гривен из автомобиля обменного пункта валют. Об этом сообщила городская прокуратура.

Как установили следователи, преступники обнаружили уязвимость в системе безопасности — привычку сотрудников временно хранить крупные суммы в багажнике припаркованной у офиса машины. Используя эти знания, злоумышленники заранее подготовились: вырезали отверстие в багажнике и протянули верёвку к механизму замка.

В день преступления они заблокировали дверь офиса, не дав сотрудникам выйти наружу, после чего с помощью подготовленного приспособления дистанционно вскрыли багажник и похитили сумку с 15 миллионами гривен (около 25 миллионов рублей).