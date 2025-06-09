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9 июня, 20:40

В центре Киева из автомобиля обмена валют украли 15 миллионов гривен

В центре Киева из авто обмена валют украли 15 миллионов гривен. Обложка © Пресс-служба киевской прокуратуры

В центре Киева из авто обмена валют украли 15 миллионов гривен. Обложка © Пресс-служба киевской прокуратуры

В центре Киева преступная группа похитила 15 миллионов гривен из автомобиля обменного пункта валют. Об этом сообщила городская прокуратура.

Как установили следователи, преступники обнаружили уязвимость в системе безопасности — привычку сотрудников временно хранить крупные суммы в багажнике припаркованной у офиса машины. Используя эти знания, злоумышленники заранее подготовились: вырезали отверстие в багажнике и протянули верёвку к механизму замка.

В день преступления они заблокировали дверь офиса, не дав сотрудникам выйти наружу, после чего с помощью подготовленного приспособления дистанционно вскрыли багажник и похитили сумку с 15 миллионами гривен (около 25 миллионов рублей).

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Ранее в Турции разоблачили схему хищения $29 млн с банковских карт туристов. Более 1,1 миллиарда турецких лир было похищено со счетов иностранных туристов, отдыхавших в Турции, после того, как представитель отеля слил данные банковских карт своим сообщникам. Группировка из 20 человек была позднее задержана турецкой полицией.

Артём Гапоненко
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