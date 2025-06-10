Макрон не исключает роспуска парламента Франции
Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает нового роспуска парламента, если депутаты станут блокировать развитие страны. Заявление французский лидер сделал на пресс-конференции в Ницце, которую транслировали на странице Елисейского дворца в соцсети X.
«Я бы предпочёл избежать нового роспуска. Но я не из тех, кто отказывается от конституционных полномочий. Если политические силы пойдут по безответственному пути и решат блокировать движение страны вперёд, не исключено, что я обращусь к положениям конституции», — сказал Макрон.
Напоминаем, что летом 2024 года Макрон уже распускал Национальное собрание. Тогда он объяснил своё решение необходимостью получения парламентского большинства, чтобы правительство могло работать в атмосфере спокойствия и согласия.