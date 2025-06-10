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10 июня, 02:10

Макрон не исключает роспуска парламента Франции

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает нового роспуска парламента, если депутаты станут блокировать развитие страны. Заявление французский лидер сделал на пресс-конференции в Ницце, которую транслировали на странице Елисейского дворца в соцсети X.

«Я бы предпочёл избежать нового роспуска. Но я не из тех, кто отказывается от конституционных полномочий. Если политические силы пойдут по безответственному пути и решат блокировать движение страны вперёд, не исключено, что я обращусь к положениям конституции», — сказал Макрон.

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Напоминаем, что летом 2024 года Макрон уже распускал Национальное собрание. Тогда он объяснил своё решение необходимостью получения парламентского большинства, чтобы правительство могло работать в атмосфере спокойствия и согласия.

Лия Мурадьян
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