Львова-Белова сообщила, что в России могут повысить планку многодетности

В ближайшем будущем определение многодетной семьи может измениться. К 2050 году планка может повыситься, и многодетными будут считаться семьи с четырьмя или пятью детьми. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

«К 2050 году было бы хорошо поднять планку и сделать многодетную семью — не семью с тремя детьми, а семью с четырьмя или даже пятью детьми», — заявила она на Форуме будущего 2050.

Львова-Белова считает, что растить троих детей в бытовом плане нормально, так как все члены семьи помещаются в автомобиль и за обеденный стол. А с четырьмя и последующими детьми — это уже вызов.