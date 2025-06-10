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9 июня, 22:02

В Госдуме назвали условие для возможного удара по заводу Renault на Украине

Депутат Ивлев: Завод Renault на Украине может стать законной целью ВС РФ

Обложка © «Шедеврум»

Обложка © «Шедеврум»

Если компании Renault удастся открыть завод по производству беспилотных летательных аппаратов на Украине, Россия имеет полное право нанести удар по этому объекту. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

«Такой завод будет являться законной целью для ракетно-бомбового удара ВКС России»,уточнил парламентарий в комментарии РИА «Новости».

Чиновник также обратил внимание на то, что Британия, Германия и Франция начали неофициальное соревнование. Каждая из этих стран стремится отправить как можно больше оружия Киеву, пока РФ продвигает мирные инициативы на переговорах в Стамбуле.

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Ранее Life.ru сообщал, что французская компания Renault планирует запустить производство беспилотников на Украине. Она собирается разместить завод вдали от линии фронта. Часть выпущенных дронов намерены поставлять во французскую армию.

Лия Мурадьян
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