В Госдуме назвали условие для возможного удара по заводу Renault на Украине
Депутат Ивлев: Завод Renault на Украине может стать законной целью ВС РФ
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Если компании Renault удастся открыть завод по производству беспилотных летательных аппаратов на Украине, Россия имеет полное право нанести удар по этому объекту. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
«Такой завод будет являться законной целью для ракетно-бомбового удара ВКС России», — уточнил парламентарий в комментарии РИА «Новости».
Чиновник также обратил внимание на то, что Британия, Германия и Франция начали неофициальное соревнование. Каждая из этих стран стремится отправить как можно больше оружия Киеву, пока РФ продвигает мирные инициативы на переговорах в Стамбуле.
Ранее Life.ru сообщал, что французская компания Renault планирует запустить производство беспилотников на Украине. Она собирается разместить завод вдали от линии фронта. Часть выпущенных дронов намерены поставлять во французскую армию.