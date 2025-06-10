Если компании Renault удастся открыть завод по производству беспилотных летательных аппаратов на Украине, Россия имеет полное право нанести удар по этому объекту. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

«Такой завод будет являться законной целью для ракетно-бомбового удара ВКС России», — уточнил парламентарий в комментарии РИА «Новости».

Чиновник также обратил внимание на то, что Британия, Германия и Франция начали неофициальное соревнование. Каждая из этих стран стремится отправить как можно больше оружия Киеву, пока РФ продвигает мирные инициативы на переговорах в Стамбуле.