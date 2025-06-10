Самарский и Тамбовский аэропорты вновь открыты для полётов

В аэропортах Самары и Тамбова сняли временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Как сообщает пресс-служба Росавитации, обе воздушные гавани открыли после 5:10 утра.

«В аэропортах Самара (Курумоч) и Тамбов (Донское) сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС)», — сообщает ведомство.