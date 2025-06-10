Самарский и Тамбовский аэропорты вновь открыты для полётов
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В аэропортах Самары и Тамбова сняли временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Как сообщает пресс-служба Росавитации, обе воздушные гавани открыли после 5:10 утра.
«В аэропортах Самара (Курумоч) и Тамбов (Донское) сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС)», — сообщает ведомство.
Временно закрытыми остаются воздушные гавани в Нижнекамске и Санкт-Петербурге. Там ограничения ввели в целях безопасности воздушных судов. Также продолжают действовать ограничения в аэропорту Казани, который временно закрыли в 4 утра.