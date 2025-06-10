Губернатор Шапша: ПВО уничтожила четыре беспилотника ВСУ над Калужской областью

В ночь на 10 июня на территории Калужской области силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата. Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, воздушные цели ликвидированы над Кировским, Сухиничским, Барятинским и Боровским районами.

На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.