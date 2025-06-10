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Регион
10 июня, 04:18

Губернатор Шапша: ПВО уничтожила четыре беспилотника ВСУ над Калужской областью

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

В ночь на 10 июня на территории Калужской области силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата. Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, воздушные цели ликвидированы над Кировским, Сухиничским, Барятинским и Боровским районами.

На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

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Этой же ночью Вооружённые силы Украины предприняли атаку на Ленинградскую область. В регионе был объявлен режим воздушной опасности. Губернатор Александр Дрозденко уточнил, что силы ПВО сбили один беспилотник над Тосненским районом. Жертв и разрушений не зафиксировано.

Артём Гапоненко
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