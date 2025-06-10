Губернатор Шапша: ПВО уничтожила четыре беспилотника ВСУ над Калужской областью
ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России
В ночь на 10 июня на территории Калужской области силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата. Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, воздушные цели ликвидированы над Кировским, Сухиничским, Барятинским и Боровским районами.
На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Этой же ночью Вооружённые силы Украины предприняли атаку на Ленинградскую область. В регионе был объявлен режим воздушной опасности. Губернатор Александр Дрозденко уточнил, что силы ПВО сбили один беспилотник над Тосненским районом. Жертв и разрушений не зафиксировано.