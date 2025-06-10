ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июня, 05:38

Израильская армия совершила массированный авианалёт на Йемен

Al Masirah: Израильская авиация нанесла удар по йеменскому городу Ходейда

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ameer massad

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ameer massad

Израильские военно-воздушные силы нанесли авиаудар по городу Ходейда в Йемене, который является административным центром провинции, контролируемой хуситами из движения «Ансар Аллах». Об этом сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

Целью удара стали объекты инфраструктуры, расположенные в порту Ходейда. Информация о возможных жертвах или разрушениях не приводится.

Израиль нанёс артиллерийские удары по Сирии в ответ на обстрел
Израиль нанёс артиллерийские удары по Сирии в ответ на обстрел

Напомним, что ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обратилась к населению с настоятельным призывом покинуть порты Ходейда, Рас-Иса и Эс-Салиф. Официальный представитель ЦАХАЛ заявил, что хуситы из движения «Ансар Аллах» используют эти порты для осуществления террористической деятельности.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Израиль
  • йемен
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar