Израильская армия совершила массированный авианалёт на Йемен

Израильские военно-воздушные силы нанесли авиаудар по городу Ходейда в Йемене, который является административным центром провинции, контролируемой хуситами из движения «Ансар Аллах». Об этом сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

Целью удара стали объекты инфраструктуры, расположенные в порту Ходейда. Информация о возможных жертвах или разрушениях не приводится.