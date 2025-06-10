Израильская армия совершила массированный авианалёт на Йемен
Al Masirah: Израильская авиация нанесла удар по йеменскому городу Ходейда
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ameer massad
Израильские военно-воздушные силы нанесли авиаудар по городу Ходейда в Йемене, который является административным центром провинции, контролируемой хуситами из движения «Ансар Аллах». Об этом сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.
Целью удара стали объекты инфраструктуры, расположенные в порту Ходейда. Информация о возможных жертвах или разрушениях не приводится.
Напомним, что ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обратилась к населению с настоятельным призывом покинуть порты Ходейда, Рас-Иса и Эс-Салиф. Официальный представитель ЦАХАЛ заявил, что хуситы из движения «Ансар Аллах» используют эти порты для осуществления террористической деятельности.