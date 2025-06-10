МиГ-35 на стероидах: Су-57 поможет вернуть истребителю «крылья»

Истребитель МиГ-35, который позиционировался как глубокая модернизация МиГ-29, пока не оправдал возложенных надежд. Однако, по мнению экспертов Military Watch Magazine (MWM), этот самолет ещё может получить второй шанс, используя передовые технологии истребителя пятого поколения Су-57.

Издание отмечает, что программа МиГ-35 к середине 2020-х годов столкнулась с трудностями: на вооружении стоит всего шесть машин, а планы по дальнейшему производству неочевидны. Внедрение наработок последнего десятилетия, особенно от Су-57, способно кардинально изменить ситуацию.

В частности, предлагается оснастить МиГ-35 современными ракетами класса «воздух-воздух» Р-77М и Р-37М, а также интегрировать в него радиолокационную станцию, созданную на базе радара Су-57. Это значительно увеличит дальность обнаружения и поражения целей. Такой апгрейд позволит МиГ-35 стать более конкурентоспособным на мировых рынках и возродить интерес к программе.