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10 июня, 05:41

МиГ-35 на стероидах: Су-57 поможет вернуть истребителю «крылья»

Эксперты из MWM предложили апгрейд истребителя МиГ-35 технологиями Су-57

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Borka Kiss

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Borka Kiss

Истребитель МиГ-35, который позиционировался как глубокая модернизация МиГ-29, пока не оправдал возложенных надежд. Однако, по мнению экспертов Military Watch Magazine (MWM), этот самолет ещё может получить второй шанс, используя передовые технологии истребителя пятого поколения Су-57.

Издание отмечает, что программа МиГ-35 к середине 2020-х годов столкнулась с трудностями: на вооружении стоит всего шесть машин, а планы по дальнейшему производству неочевидны. Внедрение наработок последнего десятилетия, особенно от Су-57, способно кардинально изменить ситуацию.

В частности, предлагается оснастить МиГ-35 современными ракетами класса «воздух-воздух» Р-77М и Р-37М, а также интегрировать в него радиолокационную станцию, созданную на базе радара Су-57. Это значительно увеличит дальность обнаружения и поражения целей. Такой апгрейд позволит МиГ-35 стать более конкурентоспособным на мировых рынках и возродить интерес к программе.

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Ранее военный эксперт и полковник в отставке лестно отзывался об истребителе Су-57. По его словам, с ним не способен сравниться ни один другой самолёт в мире, и американский F-35 ему тоже не ровня. Его преимущество в высочайшей манёвренности, которая позволяет быстро менять направление и даже разворачиваться на месте. Недавно инженеры смогли внедрить туда второго ИИ-пилота.

Владимир Озеров
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