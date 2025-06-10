Словарь раздора: Филолог в шоке от «‎новых» русских матов

Пополнение перечня слов, которые могут быть расценены как неприемлемые для медиа, вызвало недоумение в научном сообществе. Доктор филологических наук Анатолий Баранов из Института русского языка РАН был крайне удивлён такой классификацией, о чём он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, четыре общеизвестных обсценных корня имеют чёткие культурные и правовые ограничения. Однако остальные слова, включённые в недавний «Толковый словарь государственного языка Российской Федерации», относятся к иным стилистическим регистрам – это вульгаризмы, бранные выражения или диалектизмы. Их причисление к нецензурной лексике, по мнению эксперта, вызывает вопросы.

«Однако слова с остальными корнями, упомянутыми в тексте статьи, относятся к другим стилистическим регистрам: они грубые, неприличные, бранные или диалектные. Поэтому такая классификация вызывает удивление», — сказал Баранов.

Словарь, появившийся 9 июня, перечислил 14 корней, выходящих за рамки традиционной четвёрки. Впрочем, Роскомнадзор поспешил разъяснить, что публикация словаря не означает автоматического расширения списка запрещённых для использования в СМИ слов.