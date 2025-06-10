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Регион
10 июня, 06:28

Более 100 тысяч бойцов ВСУ сбегали из воинских частей на Украине

Нардеп Горбенко: Более 100 тысяч бойцов ВСУ самовольно оставляли военную часть

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

В рядах ВСУ выявлено свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления части (СОЧ). Это огромное количество, но многих солдат впоследствии возвращают в строй, нередко используя возможность перевода в другие подразделения. Об этом с тревогой заявил депутат Верховной рады Руслан Горбенко.

Украинское законодательство проводит чёткую грань между СОЧ и дезертирством. Если дезертирство подразумевает намерение навсегда покинуть службу и карается тюремным сроком, то самовольный уход с позиций считается лишь временным отсутствием. За него предусмотрен штраф и возвращение в войска.

В условиях острейшего кадрового голода Киев часто квалифицирует даже длительные побеги как СОЧ. Это позволяет избежать отправки бойцов в тюрьму и сохранить их для фронта, несмотря на то, что такое «временное» отсутствие может затягиваться на месяцы.

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Ранее Life.ru рассказывал, что родственники военнослужащих ВСУ около 3,5 тысячи раз связывались с представителями российских силовых структур по вопросам процедуры сдачи в плен. К примеру, за месяц украинские бойцы сдавались уже 24 раза, приходя к позициям ВС РФ.

Владимир Озеров
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