В рядах ВСУ выявлено свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления части (СОЧ). Это огромное количество, но многих солдат впоследствии возвращают в строй, нередко используя возможность перевода в другие подразделения. Об этом с тревогой заявил депутат Верховной рады Руслан Горбенко.

Украинское законодательство проводит чёткую грань между СОЧ и дезертирством. Если дезертирство подразумевает намерение навсегда покинуть службу и карается тюремным сроком, то самовольный уход с позиций считается лишь временным отсутствием. За него предусмотрен штраф и возвращение в войска.

В условиях острейшего кадрового голода Киев часто квалифицирует даже длительные побеги как СОЧ. Это позволяет избежать отправки бойцов в тюрьму и сохранить их для фронта, несмотря на то, что такое «временное» отсутствие может затягиваться на месяцы.